Сильный пожар произошёл на заводском складе с пенопластом в Башкирии 

В башкирском Стерлитамаке горело здание склада завода с пенопластом.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, пожар произошёл на площади 500 квадратных метров.
Предварительно установлено, что возгорание началось здании цеха размерами 36х200 квадратов по улице Бабушкина.
Прибывшие на места ЧП пожарные расчёты установили, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании.
В настоящее время пожар потушен. В его ликвидации участвовали 26 человек. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время на месте ЧП работает дознаватель и сотрудники пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается.
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