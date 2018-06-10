Ещё
Сильный пожар произошёл на заводском складе с пенопластом в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный пожар произошёл на заводском складе с пенопластом в Башкирии 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Реальное время
В башкирском Стерлитамаке горело здание склада завода с пенопластом.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, пожар произошёл на площади 500 квадратных метров.
Предварительно установлено, что возгорание началось здании цеха размерами 36х200 квадратов по улице Бабушкина.
Прибывшие на места ЧП пожарные расчёты установили, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании.
В настоящее время пожар потушен. В его ликвидации участвовали 26 человек. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время на месте ЧП работает дознаватель и сотрудники пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается.
Пожар, последние новости: ЧП в Архангельске: при пожаре в жилом доме погибли женщина и маленький ребенок
Свободная пресса: последние новости
Московский подросток подозревается в изнасиловании школьника Гигантские трещины появляются на земле в Кении В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония и Россия вновь рассорились148
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор429
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину132
Россия получила важного союзника в Евросоюзе168
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни131
Видео
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
00:54
Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана
Шоу-бизнес
00:45
Асад прокомментировал действия РФ в Сирии
В мире Армия
00:26
Путин раскрыл подробности беседы с Порошенко
Политика В мире
03:12
«Американский идиот»: в Сети высмеяли Меркель и Трампа
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение