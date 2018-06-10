Сильный пожар произошёл на заводском складе с пенопластом в Башкирии

В башкирском Стерлитамаке горело здание склада завода с пенопластом.

Предварительно установлено, что возгорание началось здании цеха размерами 36х200 квадратов по улице Бабушкина.

Прибывшие на места ЧП пожарные расчёты установили, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании.

В настоящее время пожар потушен. В его ликвидации участвовали 26 человек. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время на месте ЧП работает дознаватель и сотрудники пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается.