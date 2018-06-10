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На Южном Урале ждут новую волну природных пожаров
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На Южном Урале ждут новую волну природных пожаров 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Гидрометцентр Челябинской области вновь объявил о высокой пожарной опасности.
Неблагоприятная обстановка в первую очередь сложилась в южных и юго-восточных районах области. Там объявлен четвертый класс опасности по региональной шкале. Причиной ухудшения обстановки называют ветреную погоду. Отдельные порывы достигают 18 метров в секунду, что соответствует 8 баллам по шкале Бофорта. Такой ветер классифицируется как «очень крепкий». При достижении скорости 20 км/с будет уже шторм.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, на 6 часов утра 10 июня природных пожаров на территории области зафиксировано не было. Однако сотрудники ведомства круглосуточно контролируют обстановку.
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