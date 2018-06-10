Волгоград отметит День России без дождя и ветра

Волгограде на День России по — настоящему летняя погода сменит промозглый ветер и дожди с грозами.

— К празднику в городе потеплеет до 26 градусов, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Вместо сильных порывов и дождя горожанам обещают почти безветренную и сухую погоду.

Накануне синоптики предвещали кратковременные дожди с грозами, которые обрушатся на всю Волгоградскую области. По словам метеорологов, регион продует ветром со скоростью до 18 м/с. А вслед за мощными порывами в город и область придет похолодание — температура с трудом поднимется до отметки в 21 градус.