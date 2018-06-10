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Мощный пожар произошел в здании минобороны Украины
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Мощный пожар произошел в здании минобороны Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В тушении возгорания принимали участие 130 пожарных, а также была задействована 21 единица техники.
Мощнейший пожар произошел в трехэтажном здании спортивного комплекса министерства обороны Украины во Львове. Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 10 июня.
Как уточняет патрульная полиция Львовской области в своем Facebook, пожар вспыхнул около 02:00 ночи по местному времени. В тушении возгорания принимали участие 130 пожарных, а также была задействована 21 единица техники.
Из самого здания пришлось эвакуировать более 200 человек.
«10 июня в 02:26 в городе Львов по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05:35 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 4,4 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет», — уточняется в сообщении.
Кроме того, по данным местной полиции, эвакуировать пришлось в том числе и жильцов ближайшего общежития, а также еще нескольких зданий, которые были расположены в опасной близости от полыхающего спорткомплекса минобороны Украины.
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