Мощный пожар произошел в здании минобороны Украины

В тушении возгорания принимали участие 130 пожарных, а также была задействована 21 единица техники.

Мощнейший пожар произошел в трехэтажном здании спортивного комплекса министерства обороны Украины во Львове . Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 10 июня.

Как уточняет патрульная полиция Львовской области в своем Facebook, пожар вспыхнул около 02:00 ночи по местному времени. В тушении возгорания принимали участие 130 пожарных, а также была задействована 21 единица техники.

Из самого здания пришлось эвакуировать более 200 человек.

«10 июня в 02:26 в городе Львов по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05:35 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 4,4 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет», — уточняется в сообщении.