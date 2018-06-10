При взрыве на востоке Ирака один человек погиб, еще 23 пострадали

Багдад, 10 июня / Синьхуа / — На рынке в городе Эль-Халис провинции Дияла на востоке Ирака в субботу прогремел взрыв, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, еще 23 получили ранения. Об этом корр. агентства Синьхуа сообщил представитель местных властей. По его словам, вчера вечером на многолюдном рынке сработало установленное у дороги взрывное устройство. Взрыв привел к разрушениям и нанес ущерб некоторым лавкам, магазинам и автомобилям. Хотя силы безопасности Ирака продолжают операции по зачистке провинции Дияла от экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/, некоторые члены ИГ, скрывающиеся на восточной границе провинции с Ираном , а также в западных и северных районах административного центра провинции Баакуба , время от времени совершают подобные нападения. —0—