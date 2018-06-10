Ещё
При взрыве на востоке Ирака один человек погиб, еще 23 пострадали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве на востоке Ирака один человек погиб, еще 23 пострадали 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Багдад, 10 июня /Синьхуа/ — На рынке в городе Эль-Халис провинции Дияла на востоке Ирака в субботу прогремел взрыв, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель, еще 23 получили ранения. Об этом корр. агентства Синьхуа сообщил представитель местных властей.
По его словам, вчера вечером на многолюдном рынке сработало установленное у дороги взрывное устройство. Взрыв привел к разрушениям и нанес ущерб некоторым лавкам, магазинам и автомобилям.
Хотя силы безопасности Ирака продолжают операции по зачистке провинции Дияла от экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/, некоторые члены ИГ, скрывающиеся на восточной границе провинции с Ираном, а также в западных и северных районах административного центра провинции Баакуба, время от времени совершают подобные нападения. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: 10 человек погибли в результате оползня на северо-востоке Индии Тайфун "Эвиниар" обрушился на Хайнань Тайфун "Эвиниар" вызвал в Гуанчжоу затяжной ливень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни73
Самолет с Ким Чен Ыном сменил курс
Главы G7 обвинили Россию в подрыве демократии224
США отказались подписывать итоговое коммюнике G763
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8185
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение