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В Раде заявили, что украинский депутат пострадал в результате крушения самолёта в Польше
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В Раде заявили, что украинский депутат пострадал в результате крушения самолёта в Польше 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что его коллега Юрий Чижмарь пострадал в результате крушения легкомоторного самолёта в Польше.
Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня в польском Жешуве разбился лёгкомоторный самолёт на борту которого находился наш коллега, народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» — Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице», — указал парламентарий.
Ранее польский телеканал TVN24 сообщал, что в Польше разбился украинский легкомоторный самолёт, трое человек получили ранения.
3 июня стало известно, что в США небольшой самолёт потерпел крушение у побережья Лонг-Айленда.
RT на русском: последние новости
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