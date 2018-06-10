В Раде заявили, что украинский депутат пострадал в результате крушения самолёта в Польше

Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в польском Жешуве разбился лёгкомоторный самолёт на борту которого находился наш коллега, народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» — Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице», — указал парламентарий.

Ранее польский телеканал TVN24 сообщал, что в Польше разбился украинский легкомоторный самолёт, трое человек получили ранения.