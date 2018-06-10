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В Польше разбился легкомоторный самолет с украинским депутатом
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В Польше разбился легкомоторный самолет с украинским депутатом 

Пятый канал 1 час назад
Три человека, находившиеся на борту самолета, упавшего в Польше, получили ранения. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии отправили в больницу на санитарном вертолете. Двое других так же направлены в госпиталь наземным транспортом
Позже украинский нардеп Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook, что в результате падения самолета ранения получил депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь.
Причины случившегося устанавливает специальная комиссия. Происшествие на несколько часов задержки в работе аэропорта. Нескольким рейсов пришлось поменять время вылета, один из приземлявшихся самолетов отправили на другой аэродром.
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