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Вертолет потерпел крушение в США
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Вертолет потерпел крушение в США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На месте крушения находятся спасатели.
В округе Висконсин, как стало известно, 9 июня произошло крушение вертолета. Сообщается, что он рухнул, когда столкнулся с линиями электропередач.
Как утверждают очевидцы происшествия, столкновение вертолета с водой было достаточно сильным.
В связи крушением вертолета в США к месту его падения прибыли спасатели. Сейчас продолжаются поиски вертолета, передает газета Oshkosh Northwestern.
Сведений о том, сколько человек было на борту вертолета, упавшего в воду, сейчас нет.
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