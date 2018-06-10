Вертолет потерпел крушение в США 

На месте крушения находятся спасатели.
В округе Висконсин, как стало известно, 9 июня произошло крушение вертолета. Сообщается, что он рухнул, когда столкнулся с линиями электропередач.
Как утверждают очевидцы происшествия, столкновение вертолета с водой было достаточно сильным.
В связи крушением вертолета в США к месту его падения прибыли спасатели. Сейчас продолжаются поиски вертолета, передает газета Oshkosh Northwestern.
Сведений о том, сколько человек было на борту вертолета, упавшего в воду, сейчас нет.