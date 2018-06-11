Ещё
Видео: Возгорание произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: Возгорание произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Порядка шести человек пострадали в аэропорту города Франкфурта-на-Майне в Германии в результате инцидента с возгоранием. Об этом сообщили в Luftgansa.
Как передает газета Frankfurter Allgemaine Zeitung со ссылкой на авиакомпанию, инцидент произошел в понедельник утром. По предварительной информации, загорелся аэродромный тягач, который должен был подкатить самолет Airbus A340-300 к выходу на посадку, где пассажиры ожидали рейса в Филадельфию.
Отмечается, что время инцидента на тягаче членов экипажа или пассажиров не было, однако возгорание вызвало сильное задымление на территории аэропорта, из-за чего несколько человек пострадали от раздражения дыхательных путей. Помощь им была оказана медиками на месте.
Огонь был оперативно потушен. Точные причины произошедшего на данный момент неизвестны.
Российская Газета: последние новости
Авиакатастрофа в Висконсине унесла жизни четырех человек Мощный ураган в Индии унес жизни не менее 30 человек Погоду на юге Китая испортил тропический шторм
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией264
Ургант прояснил ситуацию с израильским гражданством111
Избитый россиянин предупредил Грузию о последствиях169
В США рассказали об уникальности С-500116
У ресторана Бузовой произошло ЧП53
Видео
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
02:59
В Эстонии арестовали российское судно
В мире
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
00:56
Свиридова оконфузилась на «Кинотавре»
Шоу-бизнес
04:00
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение