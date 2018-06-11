Видео: Возгорание произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Порядка шести человек пострадали в аэропорту города Франкфурта-на-Майне Германии в результате инцидента с возгоранием. Об этом сообщили в Luftgansa.

Как передает газета Frankfurter Allgemaine Zeitung со ссылкой на авиакомпанию, инцидент произошел в понедельник утром. По предварительной информации, загорелся аэродромный тягач, который должен был подкатить самолет Airbus A340-300 к выходу на посадку, где пассажиры ожидали рейса в Филадельфию.

Отмечается, что время инцидента на тягаче членов экипажа или пассажиров не было, однако возгорание вызвало сильное задымление на территории аэропорта, из-за чего несколько человек пострадали от раздражения дыхательных путей. Помощь им была оказана медиками на месте.

Огонь был оперативно потушен. Точные причины произошедшего на данный момент неизвестны.