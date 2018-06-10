Дом и квартира горели в Нижегородской области 9 июня

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, пожары произошли в Шатковском и Кулебакском районах.

Информация о загорании жилого дома в селе Паново Шатковского района поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 00.04. На место происшествия были направлены восемь огнеборцев. В результате пожара строение сгорело дотла.

В 08.27 стало известно о пожаре в квартире в поселке Гремячево Кулебакского района. В тушении очага возгорания приняли участие пять спасателей. В результате пожара обгорела комната в квартире на площади 2 кв.м.

Напомним, магазин горел в Нижнем Новгороде 8 июня.