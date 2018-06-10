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Дом и квартира горели в Нижегородской области 9 июня
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Дом и квартира горели в Нижегородской области 9 июня 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, пожары произошли в Шатковском и Кулебакском районах.
Информация о загорании жилого дома в селе Паново Шатковского района поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 00.04. На место происшествия были направлены восемь огнеборцев. В результате пожара строение сгорело дотла.
В 08.27 стало известно о пожаре в квартире в поселке Гремячево Кулебакского района. В тушении очага возгорания приняли участие пять спасателей. В результате пожара обгорела комната в квартире на площади 2 кв.м.
Напомним, магазин горел в Нижнем Новгороде 8 июня.
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