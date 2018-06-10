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Почти 50 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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Почти 50 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Меньше всего изменений произошло в расписании Внуково.
Почти 50 авиарейсов задерживается и отменяется в московских аэропортах.
Информация об изменениях в расписании воздушных гаваней появилась вечером 10 июня.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в столичном Шереметьево задержано 18 вылетов, во Внуково два рейса отменяется и 16 задерживается.
В Домодедово, по последним сведениям, временно задержано 10 вылетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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