Почти 50 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Меньше всего изменений произошло в расписании Внуково

Почти 50 авиарейсов задерживается и отменяется в московских аэропортах.

Информация об изменениях в расписании воздушных гаваней появилась вечером 10 июня.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в столичном Шереметьево задержано 18 вылетов, во Внуково два рейса отменяется и 16 задерживается.

Домодедово , по последним сведениям, временно задержано 10 вылетов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО