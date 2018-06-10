Меньше всего изменений наблюдается в расписании Внуково. 

Почти 40 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах в воскресенье, 10 июня.
Такие сведения предоставлены сервисом «Яндекс. Расписания».
Согласно информации сервиса, в московском Шереметьево задержано 15 вылетов, во Внуково четыре рейса отменяется и пять задерживается.
В Домодедово, между тем, временно задержано 15 вылетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО