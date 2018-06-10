Меньше всего изменений наблюдается в расписании Внуково.

Почти 40 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах в воскресенье, 10 июня.

Такие сведения предоставлены сервисом «Яндекс. Расписания».

Согласно информации сервиса, в московском Шереметьево задержано 15 вылетов, во Внуково четыре рейса отменяется и пять задерживается.

Домодедово , между тем, временно задержано 15 вылетов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО