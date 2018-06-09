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Взрыв и пожар в промышленной зоне в Египте: 39 человек пострадали
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Взрыв и пожар в промышленной зоне в Египте: 39 человек пострадали 

Вести.Ru 2 часа назад
В пригороде Александрии на севере Египта не менее 39 человек пострадали в результате взрыва и пожара в промышленной зоне Бург эль-Араб вечером в субботу, 9 июня. О происшествии сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Как уточняет служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александрии, взрыв на предприятии, производящем алюминий для холодильных установок, произошел в результате выброса газа. Огонь охватил сразу три смежных завода, которые располагаются на одной территории.
В настоящее время на месте ЧП работают пожарные расчеты, передает ТАСС. Пострадавшие были госпитализированы.
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