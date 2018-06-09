Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго‑востоке Москвы

Москве на Ташкентской улице в квартире произошло возгорание на балконе, в результате которого пожарные спасли четырех человек и один был передан сотрудникам медицинской помощи, возгорание было ликвидировано, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице. «Ташкентская улица, дом 26, корпус 1, выезжали по заявке о возгорании на балконе. Происходило возгорание на площади 7 квадратных метров. В ходе тушения пожара четыре человека было спасено, один передан медикам для осмотра», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели ликвидировали пожар.