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Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго‑востоке Москвы
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Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве на Ташкентской улице в квартире произошло возгорание на балконе, в результате которого пожарные спасли четырех человек и один был передан сотрудникам медицинской помощи, возгорание было ликвидировано, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«Ташкентская улица, дом 26, корпус 1, выезжали по заявке о возгорании на балконе. Происходило возгорание на площади 7 квадратных метров. В ходе тушения пожара четыре человека было спасено, один передан медикам для осмотра», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели ликвидировали пожар.
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