Пожар в вагоне электрички на станции Кукаринская потушен

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который вспыхнул в вагоне электропоезда на станции Кукаринская Белорусского направления МЖД в Подмосковье . Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 19:34. Возгорание произошло в вагоне электрички на станции Кукаринская в Можайском районе. Площадь пожара составила десять квадратных метров, В 19:43 возгорание удалось локализовать, а спустя еще минуту открытое горение было ликвидировано, добавили в МЧС.

Полностью потушили пожар к 20:00. В операции участвовали десять спасателей и три единицы спецтехники.