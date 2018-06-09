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Пожар в вагоне электрички на станции Кукаринская потушен
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Пожар в вагоне электрички на станции Кукаринская потушен 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который вспыхнул в вагоне электропоезда на станции Кукаринская Белорусского направления МЖД в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 19:34. Возгорание произошло в вагоне электрички на станции Кукаринская в Можайском районе. Площадь пожара составила десять квадратных метров, В 19:43 возгорание удалось локализовать, а спустя еще минуту открытое горение было ликвидировано, добавили в МЧС.
Полностью потушили пожар к 20:00. В операции участвовали десять спасателей и три единицы спецтехники.
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