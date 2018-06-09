Один человек пострадал и четверо спасены при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы 

В столичном районе Выхино-Жулебино произошел пожар в квартире жилого дома, один человек пострадал, четверо спасены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«На ул. Ташкентская произошел пожар в квартире на девятом этаже в д. 26, корп. 1. Происходило загорание площадью 7 кв. м. Спасены четыре человека, один передан для осмотра медикам», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время пожар ликвидирован.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах города сообщил, что пострадавший при пожаре по указанному адресу находится в тяжелом состоянии.