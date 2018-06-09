В Японии опасаются подземных жителей, длина которых около 10 метров 

Истории и рассказы о существовании огромных червей, которые живут под землёй в Японии известны ещё с 70-х годов прошлого века и с каждым годом свидетелей появления червей из под земли становится всё больше. Подземные жители очень похожи на своих собратьев, а именно дождевых червей, только размер у них огромный и может достигать более 10 метров. Первый случай, когда удалось обнаружить огромного червя датируется 1992 годом, существо появилось в Микате после того, как в городке произошёл горный оползень. Размер червя был около пяти метров, а толщина всего пару сантиметров. Немного времени спустя был замечен трёхметровый червь в Окаяме, когда полз через поле. Третий случай произошёл в этой же провинции, тогда на глаза попалась 4-х метровая особь. Следующие случай встречи с гигантскими червями не были такими внушительными и встречались черви длиной до 2-х метров. То, что касается червей, которые более 10 метров, то это только слухи людей и якобы очевидцев, но документальных подтверждений этим случаям нет. Но и пятиметровые подземные черви вызывают откровенный ужас у людей в Японии, несмотря на то, что случаев нападения на людей зафиксировано не было.