Опубликовано видео сильного пожара в петербургском ТЦ

городе Ломоносов Петродворцового района Петербурга горит ТЦ «Меншиков Холл», в сети появились видео и фото с места крупного пожара.

Возгорание произошло в здании торгового центра на Кронштадтской, 1. На месте работает шесть пожарных расчетов, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

«В 16.40 на телефон 01 поступило сообщение о пожаре (…) При производстве кровельных работ на здании торгового центра «Меншиков холл» произошло возгорание битума и изоляционного материала на площади 100 кв.м. В 17.12 ранг пожара повышен до №1 бис, в 17.35 ранг пожара повышен до №2», — говорится в сообщении на сайте городского МЧС

Сведения о пострадавших не поступали, отметили в ведомстве. В ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и 50 спасателей МЧС.