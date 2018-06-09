На Владимир надвигается мощный шторм

Фото с ресурса novosti.az Вслед за минусовыми температурами на область надвигается ещё и шторм. Об этом предупреждает регионально МЧС со ссылкой на синоптиков.

По прогнозам в ближайшие несколько часов и до конца суток во Владимирской области ожидается гроза с дождём, а северо-западный ветер усилится. Порывы будут достигать 18 м/с.

Региональное МЧС предупреждает, что из-за неблагоприятной погоды повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключением электроснабжения, обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением аварийных деревьев, дорожно-транспортным происшествиям.

Во время грозового ливня граждан просят не выходить на улицу без необходимости и не оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать предельную осторожность.

При возникновении происшествий и ЧС необходимо звонить потелефонам спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).