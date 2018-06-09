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На Владимир надвигается мощный шторм
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На Владимир надвигается мощный шторм 

ТВ-МИГ 36 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса novosti.az  Вслед за минусовыми температурами на область надвигается ещё и шторм. Об этом предупреждает регионально МЧС со ссылкой на синоптиков.
По прогнозам в ближайшие несколько часов и до конца суток во Владимирской области ожидается гроза с дождём, а северо-западный ветер усилится. Порывы будут достигать 18 м/с.
Региональное МЧС предупреждает, что из-за неблагоприятной погоды повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключением электроснабжения, обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением аварийных деревьев, дорожно-транспортным происшествиям.
Во время грозового ливня граждан просят не выходить на улицу без необходимости и не оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать предельную осторожность.
При возникновении происшествий и ЧС необходимо звонить потелефонам спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).
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