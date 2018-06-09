Баллоны с газом взорвались в воткинском автосервисе 

В ночь на воскресенье, 3 июня, в результате пожара в автосервисе, расположенном на улице Юбилейной в Воткинске, произошел взрыв трех 50-литровых газовых баллонов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь пожара составила 2260 кв. м, уничтожено металлокаркасное производственное здание и оборудование на площади 1620 кв. м. Была угроза перехода огня на соседние здания, однако пожарным удалось не допустить этого. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, огонь мог появиться из-за короткого замыкания. В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Жителей республики призывают быть внимательным при обращении с огнем, соблюдая правила пожарной безопасности. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП под Ижевском: один человек погиб, пятеро травмированы