Ещё
В Польше разбился украинский самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше разбился украинский самолет 

Газета.Ru 1 час назад
В Польше разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, передает РИА «Новости».
"Во время захода на посадку в аэропорт разбился небольшой самолет, зарегистрированный на Украине. Три человека были ранены", — говорится в сообщении.
Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.
Самолет потерпел крушение в поле около населенного пункта Заря. Как отмечается, на борту находился только пилот воздушного судна, он скончался в результате аварии.
Газета.Ru: последние новости
В МЧС рассказали о возросшем в 16 раз количестве погибших в авиакатастрофах в России Под Петербургом загорелся ТЦ Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Фуэго
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп ответил на вопрос о Крыме386
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе387
Под Петербургом загорелся торговый центр23
Россиянина избили в Грузии443
Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей»8
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество США
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение