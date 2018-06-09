Радон способен надежно предсказать надвигающиеся землетрясения

Турции, Грузии и Ученые из России Греции изучили данные по концентрации радона в грунте в районах сейсмических разломов на черноморском побережье, а также в Эгейском море. Выяснилось, что концентрацию радона можно использовать как индикатор для предсказания землетрясений как минимум в этом регионе. Соответствующая статья опубликована в Journal of Environmental Radioactivity.

Исследователи проанализировали данные за 2005−2013 годы, относящиеся к землетрясениям в районе побережья Черного моря — от Грузии до бассейна Эгейского моря и от Краснодарского края до севера Турции. Они сравнивали частоту землетрясений, которым предшествовали повышенные концентрации радона на поверхности земли с общей частотой землетрясений. Выяснилось, что в среднем соотношение землетрясений первого и второго типов составило 0,69. Иными словами, «безрадоновые» землетрясения хотя и случаются, но составляют лишь чуть более 30 процентов от их общего числа. При этом аномалии в концентрациях радона отмечались, как правило, заблаговременно — за пару суток до самого сильного из толчков.

Исследователи отмечают, что сами по себе всплески радона возможны и по иным, отличным от землетрясений причинам — например, сезонные, или обусловленные метеорологически. Однако размах таких колебаний относительно невелик, в то время как выбросы радона перед землетрясениями куда заметнее. Скажем, перед землетрясением средней силы в 2013 году концентрация радона быстро возросла с 2,4 до 4,8 беккерелей на литр воздуха, а после землетрясения также быстро упала до 2,3 беккерелей на литр.