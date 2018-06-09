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Под Петербургом загорелась кровля торгового центра
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Под Петербургом загорелась кровля торгового центра 

РИА Новости 2 часа назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 100 квадратных метров на кровле двухэтажного торгового центра в городе Ломоносов, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Сообщение о пожаре поступило в 16.40 мск. При производстве кровельных работ в двухэтажном здании произошло возгорание битума и изоляционного материала на площади 100 квадратных метров.
"В 17.12 ранг пожара повышен до №1 бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
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