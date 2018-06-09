Под Петербургом загорелся ТЦ 

На кровле двухэтажного торгового центра «Меньшиков холл» в городе Ломоносов под Санкт-Петербургом произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС.
"При производстве кровельных работ на здании торгового центра «Меньшиков холл» происходит горение обстановки на втором этаже и обрешетка кровли на площади 400 м.кв" — говорится в сообщении.
Пожару был пристоен третий ранг сложности.
Отмечается, что что посетителей в здании ТЦ не было, сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС 10 единиц техники и 50 человек личного состава.