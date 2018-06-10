Более 70 км дорог планируется отремонтировать в Талдомском районе до октября

Более 70 км дорог планируется отремонтировать в Талдомском районе Подмосковья до октября 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Талдомском районе в этом году отремонтируют 46 участков автодорог протяженностью свыше 70 км, в том числе ремонт выполнят на 18 региональных автодорогах протяженностью 56 км и на муниципальной сети асфальтобетонное покрытие заменят на 28 участках протяженностью 16 км. Работы на муниципальных дорогах выполнят с привлечением софинансирования из бюджета Московской области в общем объеме более 50 млн руб. Ремонтные работы на автодорогах Московской области планируется завершить в сентябре», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент устройство асфальтобетонного покрытия завершено на 11 участках дорог: пос. Запрудня, ул. Советская с 0 км по 2,4 км; Талдом, ул. Победы с 0 км по 1,1 км; ул. Осипенко с 0 км по 0,6 км и проезд Металлистов с 0 км по 0,5 км; « Талдом — Мокряги» с 5,1 км по 6,1 км; «Талдом-Нерль» — Квашенки с 0 км по 1 км; «Дмитров-Талдом» — Григорово — Серебряниково с 0 км по 2,3 км; дер. Кушки, участок ремонта 0,36 км; дер. Павловичи, участок ремонта 0,38 км; село Новоникольское ул. Заречная (0,27 км); ул. Слободка (0,29 км).

«Силами производственного комплекса «Талдомский» ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций в Талдомском районе проводятся работы на восьми участках региональных дорог: «Дмитров-Талдом-Гуслево» с 0 км по 1,9 км; «Юдино-Стариково-Устье-Стрелка» с 0 км по 4,6 км; пос. Северный, ул. Лесная с 0 км по 0,4 км; «Талдом-Темпы» с 6 км по 8,5 км; Талдом, Московское шоссе с 0 км по 1 км и ул. Кустарная с 0,6 км по 0,7 км; «Талдом-Мокряги» с 11,5 по 15,7 км и с 15,7 км по 19,9 км. Кроме того, ремонтные работы ведутся на дороге «Князчино-Старково» (1,1 км)», — отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Владимира Цыцулина, шесть участков региональных дорог Талдомского района протяженностью свыше 35 км будут отремонтированы по технологии холодный ресайклинг, который отличается экономичностью и экологичностью, так как нет необходимости в вывозе и утилизации отфрезерованного материала, экономятся материалы, которые необходимы для новых работ. Кроме того, при сокращении сроков ремонтных работ более чем в два раза продлевается срок эксплуатации дорожного полотна.

«По результатам голосования на портале «Добродел» в Талдомском районе будут отремонтированы восемь участков дорог: «Дмитров-Талдом-Гуслево» с 0 км по 1,9 км и «Юдино-Стариково-Устье-Стрелка» с 0 км по 4,6 км; пос. Вербилки ул. Слетова (0,75) и Жуковский проезд (0,34 км); пос. Запрудня ул. Соревнование (0,57 км); автодорога к дер. Кордон, участок ремонта 0,43 км; дорога «Князчино-Старково», участок ремонта 1,1 км; дер. Лютиково, участок ремонта 0,48 км», — добавили в пресс-службе.