Более 70 км автодорог отремонтируют в Талдомском городском округе в 2018 году

В текущем году в Талдомском городском округе Подмосковья планируют отремонтировать 46 участков автодорог протяженностью более 70 километров, ремонтные работы будут финансироваться из регионального бюджета, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Талдомском городском округе в этом году (в 2018 году — ред.) отремонтируют 46 участков автодорог протяженностью свыше 70 километров, в том числе ремонт выполнят на 18 региональных автодорогах протяженностью 56 километров. В муниципальной сети асфальтобетонное покрытие заменят на 28 участках протяженностью 16 километров», — говорится в сообщении.

В настоящий момент устройство асфальтобетонного покрытия завершили на 11 участках дорог муниципалитета. Силами производственного комплекса «Талдомский» ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций в Талдомском районе проводятся работы на 8 участках региональных дорог.

Генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин рассказал о технологиях, которые будут применять в работах по ремонту дорог.

«Шесть участков региональных дорог Талдомского района протяженностью свыше 35 километров будут отремонтированы по технологии холодный ресайклинг, который отличается экономичностью и экологичностью, так как нет необходимости в вывозе и утилизации отфрезерованного материала, экономятся материалы, которые необходимы для новых работ», — сообщил Цыцулин.

Он также отметил, что при сокращении сроков ремонтных работ более чем в 2 раза продлевается срок эксплуатации дорожного полотна.

По результатам голосования на портале «Добродел» в Талдомском городском округе будут отремонтированы 8 участков дорог: «Дмитров-Талдом-Гуслево» с 0 километра по 1,9 километра и «Юдино-Стариково-Устье-Стрелка» с 0 километра по 4,6 километра, поселок Вербилки улица Слетова и Жуковский проезд, улица Соревнование поселка Запрудня , автодорога к деревне Кордон, участок ремонта 0,43 километра, дорога «Князчино — Старково», участок ремонта 1,1 километра, деревня Лютиково, участок ремонта 0,48 километра.

Ремонтные работы на автодорогах Московской области планируется завершить в сентябре.