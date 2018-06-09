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Тропические циклоны замедлились за последние 70 лет, и это вызывает тревогу
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Тропические циклоны замедлились за последние 70 лет, и это вызывает тревогу 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В 2017 году ураган «Харви» породил катастрофические наводнения, от которых сильно пострадала юго-восточная часть Техаса, США. По некоторым оценкам, сумма причинённого ущерба составила 125 миллионов долларов США, но, что самое главное, «Харви» стал причиной смертей большого числа людей.
Такие природные катаклизмы, конечно же, не остаются без внимания учёных. Не вполне ясно, является ли причиной изменение климата, но американские исследователи установили, что тропические циклоны по всему миру замедлились на 10% за последние 70 лет. И теперь такие «медлительные» ураганы потенциально могут наделать ещё больше бед.
Не так давно автор новой работы учёный из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Джеймс Коссин (James Kossin) решил изучить движение 7585 тропических циклонов (ураганов в Атлантическом океане), имевших место с 1949 по 2016 годы. Коссин рассчитал их скорость до и после приближения к берегу.
Оказалось, что в среднем штормы двигались на два километра в час медленнее в 2016 году по сравнению с 1949 годом. Изменения (на 10 процентов) произошли в период, когда Земля «подогрелась» на 0,5 градуса по Цельсию.
В отдельных регионах различия были более ощутимыми. Например, скорость штормов на суше уменьшилась на 20 процентов в восточной части Северной Америки, на 30 процентов в Восточной Азии и на 19 процентов в Австралии, сообщается в исследовании, опубликованном в издании Nature.
Такая низкая скорость вовсе не означает, что ветра, кружащие глаз бури, замедляются. Замедляется движение всего «тела» шторма. В результате он как бы зависает на одном месте в течение более длительных периодов времени, обрушивая на поверхность большее количество осадков.
На сегодняшний день учёные не могут сказать, продолжится ли замедление в будущем, а также, как оно может измениться на региональном уровне. Однако некоторые специалисты прогнозируют, что циклоны будут двигаться ещё медленнее по мере того, как планета будет нагреваться.
Ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как подавить зарождение урагана в океане. Оказалось, что в этом случает пригодится «пузырьковая завеса».
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