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По меньшей мере 27 человек стали жертвами сильных гроз в индийском штате Бихар
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По меньшей мере 27 человек стали жертвами сильных гроз в индийском штате Бихар 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Нью-Дели, 9 июня /Синьхуа/ — По меньшей мере 27 человек погибли и 34 пострадали в пятницу из-за сильных гроз и ливней на территории индийского штата Бихар. Об этом в субботу сообщил представитель штата.
Представитель ведомства штата по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что основной удар стихии пришелся на уезды Сахарса, Северная Дарбханга, Восточный Шампаран и Самастипур, причем в уезде Сахарса жертвами стихии стали 8 человек, серьезный ущерб был нанесен плантациям фруктов и сельскохозяйственным культурам.
По прогнозу Метеорологической службы Индии, сильные грозы и ливни продлятся еще двое суток.
С мая этого года песчаные бури и грозы в различных штатах Индии привели к гибели более 200 человек, более 400 получили травмы. —0—
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