По меньшей мере 27 человек стали жертвами сильных гроз в индийском штате Бихар

Нью-Дели , 9 июня / Синьхуа / — По меньшей мере 27 человек погибли и 34 пострадали в пятницу из-за сильных гроз и ливней на территории индийского штата Бихар. Об этом в субботу сообщил представитель штата.

Представитель ведомства штата по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что основной удар стихии пришелся на уезды Сахарса, Северная Дарбханга, Восточный Шампаран и Самастипур, причем в уезде Сахарса жертвами стихии стали 8 человек, серьезный ущерб был нанесен плантациям фруктов и сельскохозяйственным культурам.

По прогнозу Метеорологической службы Индии , сильные грозы и ливни продлятся еще двое суток.

С мая этого года песчаные бури и грозы в различных штатах Индии привели к гибели более 200 человек, более 400 получили травмы. —0—