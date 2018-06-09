Участник безвизовой поездки на Итуруп скончался на обратном пути в Японию

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости . Один из участников безвизовой поездки на Итуруп, бывший житель этого острова, скончался на обратном пути в Японию , сообщило агентство Киодо.

Его обнаружили мертвым в субботу в ванной на корабле по дороге обратно в Японию. Полиция Хоккайдо выясняет причины смерти.

В поездке, которая началась 6 июня, участвовали 40 человек.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ , который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.