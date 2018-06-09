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Участник безвизовой поездки на Итуруп скончался на обратном пути в Японию
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Участник безвизовой поездки на Итуруп скончался на обратном пути в Японию 

РИА Новости 2 часа назад
ТОКИО, 9 июн — РИА Новости. Один из участников безвизовой поездки на Итуруп, бывший житель этого острова, скончался на обратном пути в Японию, сообщило агентство Киодо.
Его обнаружили мертвым в субботу в ванной на корабле по дороге обратно в Японию. Полиция Хоккайдо выясняет причины смерти.
В поездке, которая началась 6 июня, участвовали 40 человек.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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