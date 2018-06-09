Японец, посетивший Курилы по безвизовому обмену, умер на корабле по пути обратно

ТОКИО, 9 июня. / ТАСС /. Жителя Японии , посетившего российский остров Итуруп Курильской гряды в составе организованной группы по безвизовому обмену, нашли мертвым в ходе осмотре вернувшегося назад в Японию теплохода «Этопирика». Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, мужчине было 78 лет, он проживал в соседней с Токио префектуре Тиба . Отмечается, что его нашли в помещении бани. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смерти пожилого японца.

Это первый подобный случай за всю многолетнюю историю безвизовых обменов между Россией и Японией.

Мужчина был в составе группы из 60 человек, которая в начале июня отправилась на Итуруп. В ходе поездки японцы осмотрели рыбный комбинат и горячие источники, а также посетили могилы предков в городе Курильск . После этого у них прошли различные культурные обмены с жителями острова, в том числе изготовление оригами.

Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.