Ещё
Японец, посетивший Курилы по безвизовому обмену, умер на корабле по пути обратно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японец, посетивший Курилы по безвизовому обмену, умер на корабле по пути обратно 

ТАСС 51 минуту назад
ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Жителя Японии, посетившего российский остров Итуруп Курильской гряды в составе организованной группы по безвизовому обмену, нашли мертвым в ходе осмотре вернувшегося назад в Японию теплохода «Этопирика». Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
По его сведениям, мужчине было 78 лет, он проживал в соседней с Токио префектуре Тиба. Отмечается, что его нашли в помещении бани. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смерти пожилого японца.
Это первый подобный случай за всю многолетнюю историю безвизовых обменов между Россией и Японией.
Мужчина был в составе группы из 60 человек, которая в начале июня отправилась на Итуруп. В ходе поездки японцы осмотрели рыбный комбинат и горячие источники, а также посетили могилы предков в городе Курильск. После этого у них прошли различные культурные обмены с жителями острова, в том числе изготовление оригами.
Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.
ТАСС: последние новости
Центральные улицы затопило в Махачкале и Буйнакске после ливня Самолет МЧС доставил палатки и кровати пострадавшим от паводка жителям Якутии Извержение вулкана Фуэго в Гватемале завершается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян готовят к резкому росту цен на еду319
У россиян потребовали визы для полета по России149
США перебросили на Украину военные самолеты352
Генерал-майор написал открытое письмо Путину273
На Украине может появиться еще одна горячая точка236
Видео
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
02:12
США перебросили на Украину военные самолеты
Армия Войска
02:19
У россиян потребовали визы для полета по России
Общество
00:39
Половина россиян не понимают смысла Дня России
Социология Общество
24:52
Пока вы спали: «Доллар по 75»
Общество
03:53
Генерал-майор написал открытое письмо Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение