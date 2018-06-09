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В Черногории ураган повредил около 50 домов
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В Черногории ураган повредил около 50 домов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 9 июн — РИА Новости. Сильный ветер утром в субботу повредил около 50 домов на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры, власти продолжают подсчитывать ущерб, сообщило национальное телевидение RTCG.
Ранее экстренные службы республики сообщили, что ветер скоростью свыше 30 метров в секунду рано утром в субботу повредил дома и объекты инфраструктуры в Боко-Которском заливе. Больше всего пострадали населенные пункты муниципалитета Герцег-Нови: Мелине, Каменари и Поди, а также окрестности близлежащего аэропорта Тиват.
Смерч повредил жилые дома и разрушил несколько объектов инфраструктуры и побил стекла и поломал крышу больницы Мелине, повредил технические постройки. Поломанные ветром деревья утром перегородили трассу, стихия перевернула два автомобиля. Повреждения получили два малых самолета P180, которые стояли на поле аэропорта Тиват.
Для жителей пострадавших домов местные власти устроили пункт временного размещения в спортивном центре Игало.
"Согласно последним данным, стихия повредила 50 жилых домов на территории муниципалитета Герцег-Нови, из которых 34 находятся в поселке Каменари… Сотрудники коммунальной полиции, Службы защиты и спасения, дирекции по ЧС МВД и Красного креста собирают информацию об ущербе на местах и устраняют последствия стихии", — цитирует телеканал сообщение муниципального штаба по ЧС.
Сильный ветер, проливной дождь и град в ночь на субботу также обрушились на близкие побережью Адриатики районы Словении и Хорватии, где были повалены деревья, пострадали автомобили и ливневые потоки создали трудности для транспортного сообщения.
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