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На Черногорию обрушился шторм
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На Черногорию обрушился шторм 

РИА Новости 1 час назад
БЕЛГРАД, 9 июн — РИА Новости. Сильный ветер скоростью свыше 30 метров в секунду утром в субботу повредил дома и объекты инфраструктуры в населенных пунктах Боко-которского залива Черногории, сообщили экстренные службы республики.
Сообщается, что больше всего пострадали населенные пункты муниципалитета Герцег-Нови — Мелине, Каменари и Поди, а также окрестности близлежащего аэропорта Тиват.
"В поселке Мелине разрушена насосная станция, оптовый рынок, большие повреждение получило здание пожарной охраны, повалены билборды, пострадал жилой объект рядом с местной больницей и сама больница. Разрушена автомойка, конструкции автопарковки", — приводит Радио и телевидение Черногории заявление начальника местной коммунальной полиции Марию Андрич.
Смерч побил стекла и поломал крышу больницы Мелине, повредил технические постройки. Поломанные ветром деревья утром перегородили трассу, стихия перевернула два автомобиля.
"Повреждены два малых самолета P180, которые стояли на поле аэропорта Тиват. Речь идет о самолетах весом около 6 тонн, которые подверглись воздействию смерча, что говорит о силе стихии", — цитирует телеканал сообщение руководства аэропорта.
Служба защиты и спасения Черногории и коммунальная полиция продолжают собирать информацию об ущербе на местах. Данных о пострадавших нет.
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