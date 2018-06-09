Пленники воды: спасатели Горного Алтая эвакуировали юных экстремалов с острова

Инцидент произошел в селе Майма. Подростки отдыхали на берегу Катуни и в какой-то момент двое из них решили переплыть на ближайший остров. Однако на обратном пути один из них понял, что сил не хватит справиться с быстрым течением и вернулся. Его приятель, который тоже отправился в путешествие по реке, остался за компанию. В итоге юные робинзоны более четырех часов провели на острове. Неизвестно чем бы вся эта история закончилась, если бы друзья, находившиеся на противоположном берегу, не догадались позвонить в службу спасения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели, эвакуировали детей на катамаране, а после высадки на берег передали родителям, проведя профилактическую беседу.