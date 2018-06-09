Борт МЧС доставил в пострадавшую от паводка Якутию палатки и тепловые пушки

"Борт МЧС России доставил 27 тонн груза, в составе груза — тепловые пушки, передвижные электростанции, палатки, кровати, одеяла, мотопомпы для откачки воды. Гуманитарный груз предназначен для людей, оказавшихся в зоне подтопления в результате прохождения весеннего половодья", — говорится в сообщении.

Из-за паводка на всей территории Якутии объявлен режим ЧС федерального уровня. Пострадали сотни домов в десятках населенных пунктов. Ущерб от стихии превысил 1 миллиард рублей.

Гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии