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Борт МЧС доставил в пострадавшую от паводка Якутию палатки и тепловые пушки
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Борт МЧС доставил в пострадавшую от паводка Якутию палатки и тепловые пушки 

РИА Новости 59 минут назад
ЯКУТСК, 9 июн — РИА Новости. Борт МЧС Ил-76 доставил в Якутию гуманитарный груз для населения, пострадавшего от мощного паводка, в том числе теплые вещи, палатки и оборудование, сообщает ведомство.
"Борт МЧС России доставил 27 тонн груза, в составе груза — тепловые пушки, передвижные электростанции, палатки, кровати, одеяла, мотопомпы для откачки воды. Гуманитарный груз предназначен для людей, оказавшихся в зоне подтопления в результате прохождения весеннего половодья", — говорится в сообщении.
Из-за паводка на всей территории Якутии объявлен режим ЧС федерального уровня. Пострадали сотни домов в десятках населенных пунктов. Ущерб от стихии превысил 1 миллиард рублей.
Гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии
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