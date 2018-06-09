В Сосковском районе огонь уничтожил дом и повредил «Мицубиси»

Пожар в деревне Зяблово Орловской области произошёл накануне, 8 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного около 6 часов утра. В момент прибытия дежурного караула 33-й пожарно-спасательной части дом горел открытым огнём изнутри и была угроза распространения огня на стоящие рядом строения. Сотрудники МЧС подали на тушение два водяных ствола.

Пострадавших нет, уточнили в МЧС. В результате возгорания строение изнутри на площади 41 квадратный метр, произошло обрушение кровли. Кроме того, пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль «Митсубиси Галант», который закоптился по всей площади. Причину пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.