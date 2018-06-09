Ещё
В Сосковском районе огонь уничтожил дом и повредил «Мицубиси»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сосковском районе огонь уничтожил дом и повредил «Мицубиси» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Зяблово Орловской области произошёл накануне, 8 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного около 6 часов утра. В момент прибытия дежурного караула 33-й пожарно-спасательной части дом горел открытым огнём изнутри и была угроза распространения огня на стоящие рядом строения. Сотрудники МЧС подали на тушение два водяных ствола.
Пострадавших нет, уточнили в МЧС. В результате возгорания строение изнутри на площади 41 квадратный метр, произошло обрушение кровли. Кроме того, пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль «Митсубиси Галант», который закоптился по всей площади. Причину пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Сосковском районе огонь уничтожил дом и повредил «Мицубиси» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В МЧС обнародовали подробности пожара в Коротыше Под Орлом мужчина провалился в колодец В Орловской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян готовят к резкому росту цен на еду319
У россиян потребовали визы для полета по России149
США перебросили на Украину военные самолеты352
Генерал-майор написал открытое письмо Путину273
На Украине может появиться еще одна горячая точка236
Видео
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
02:12
США перебросили на Украину военные самолеты
Армия Войска
02:19
У россиян потребовали визы для полета по России
Общество
00:39
Половина россиян не понимают смысла Дня России
Социология Общество
24:52
Пока вы спали: «Доллар по 75»
Общество
03:53
Генерал-майор написал открытое письмо Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение