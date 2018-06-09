В образовательном комплексе стартовал совместный проект с университетом им. И. М. Губкина

7 июня стартовал совместный проект образовательного комплекса «Юго-Запад» и Университета нефти и газа им. И. М. Губкина — «Летняя инженерная школа».

Первый день работы «Летней инженерной школы» получился насыщенным и интересным: учащиеся начальной школы под руководством наставников — педагогов университета — приступили к изучению нашей планеты, узнали об ее образовании, увидели из космоса и совершили путешествие к Центру Земли.

Особый интерес ребят вызвало создание «вулкана» и имитация «землетрясения». После обеда школьники перешли к изучению планеты бактерий, увидели тех живых существ, которые когда-то до неузнаваемости изменили облик нашей планеты, познакомились с самыми первыми и древними ее обитателями, совершили путешествие внутрь живой клетки и создали ее своими руками.

Завершился первый день работы интересным экспериментом — каждый участник «посеял» в питательной среде бактерий, живущих на их руках. Сегодня с помощью микроскопа ребята увидят, что из этого получилось. Кроме того, участников летней школы ждет увлекательная экспедиция в парке Коломенское.