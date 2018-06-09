Огонь уничтожил «заброшку» и баню

Муроме сгорело заброшенное здание. Происшествие произошло накануне днём. Очевидцы увидели клубы дыма, вырывающиеся из здания по улице Набережной, о чём незамедлительно сообщили в «тревожное» ведомство. Пожарные бригады прибыли на место происшествия спустя пять минут. На полную ликвидацию пожара спасатели затратили два часа. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 200 квадратных метров. В настоящий момент выясняются все обстоятельства возгорания. Пострадавших нет.

Ещё один пожар произошёл ближе к ночи в Гороховецком районе. Там, в населённом пункте Дуброво загорелась баня. Об этом сообщили местные жители. Пожарным удалось справиться с открытым горением в считанные минуты. Пожар ликвидировали спустя час. Баня, площадью в 12 квадратных метров, сгорела полностью. Пострадавших нет.