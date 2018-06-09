В Поморье стало больше пожаров из-за печей и обогревателей

Управление МЧС по Архангельской области сообщает, что холодная погода в области привела росту количества пожаров.

По словам спасателей, сейчас в Поморье массово обогревают дома и квартиры с помощью печей и различных обогревателей. В итоге с 20 по 31 мая было зарегистрировано на 51% больше пожаров, чем в прошлом году.

«Практически все пожары, причиной которых явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования — это результат беспечности людей», — сообщают в ведомстве.

Напомним, 12 мая в деревне Слуда Котласского района произошёл один из таких пожаров, который оставил хозяину дома тяжёлые травмы.