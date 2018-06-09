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В Поморье стало больше пожаров из-за печей и обогревателей
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В Поморье стало больше пожаров из-за печей и обогревателей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Управление МЧС по Архангельской области сообщает, что холодная погода в области привела росту количества пожаров.
По словам спасателей, сейчас в Поморье массово обогревают дома и квартиры с помощью печей и различных обогревателей. В итоге с 20 по 31 мая было зарегистрировано на 51% больше пожаров, чем в прошлом году.
«Практически все пожары, причиной которых явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования — это результат беспечности людей», — сообщают в ведомстве.
Напомним, 12 мая в деревне Слуда Котласского района произошёл один из таких пожаров, который оставил хозяину дома тяжёлые травмы.
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