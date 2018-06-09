В России стали чаще падать самолеты

России резко увеличилось количество авиационных катастроф. В первом квартале 2018 года произошло в четыре раза больше серьезных ЧП с самолетами и вертолетами по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным МЧС, в первом квартале этого года зарегистрировано четыре авиакатастрофы, одна из которых — федерального уровня, а в 2017 году — только одно крушение воздушного судна. При этом в 2018-м жертвами крушений стали 80 человек и еще 85 пострадали. В 2017 году было пять погибших и пять пострадавших, передает «360».

Самой крупной катастрофой текущего года стало крушение лайнера «Саратовских авиалиний». Трагедия произошла в феврале в Раменском районе Московской области . Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы Орск , разбился через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» . На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

При этом больше всего авиационных происшествий и катастроф зафиксировано на территории Приволжского и Центрального федеральных округов — по 25%, а спокойнее всего в текущем году было в небе над Дальневосточным и Южным округами.

Наибольшее количество инцидентов с самолетами произошло в центре России и в Приволжском округе, последний также лидирует по числу ЧП с вертолетами. Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 «Бекас», Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.

Отметим, что 2017 год был гораздо безопасней по сравнению и с 2016 годом. По данным спасателей, количество погибших в авиационных катастрофах в России в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 76,7%, а пострадавших при них — на 74%.