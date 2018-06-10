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Дороги к морю встали в пробках в первый из трех выходных
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Дороги к морю встали в пробках в первый из трех выходных 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Сегодня, 10 июня, в первой половине дня дороги, ведущие к побережью, застряли в пробках. Слишком много оказалось желающих отправиться на море в первый из трех выходных.
Самая жесткая пробка наблюдалась на М-4 «Дон» за Горячим Ключом, если ехать от Краснодара. Затор растянулся почти на 10 километров, которые машины «плелись» со скоростью менее 5 км/ч. Тем, кто решил попасть на Черноморское побережье по другой дороге, тоже не повезло — заторы наблюдались и в сторону Анапы и Крымского моста. Особенно тяжело было проехать в районе ст. Анастасиевской — за ней трасса встала в десятикилометровой пробке вплоть до хутора Красный Октябрь. Правда, машины ехали тут быстрее, чем в сторону Джубги — со скоростью 10-20 км/ч. Примерно с такой же скорость продвигались автомобили в районе Нижнебаканской под Новороссийском на протяжении пяти километров.
Небольшие заторы наблюдались по станицей Варениковской, через которую можно попасть в Анапу, на Крымский мост и на Азовское побережье.
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