Дороги к морю встали в пробках в первый из трех выходных

Сегодня, 10 июня, в первой половине дня дороги, ведущие к побережью, застряли в пробках. Слишком много оказалось желающих отправиться на море в первый из трех выходных.

Самая жесткая пробка наблюдалась на М-4 «Дон» за Горячим Ключом, если ехать от Краснодара . Затор растянулся почти на 10 километров, которые машины «плелись» со скоростью менее 5 км/ч. Тем, кто решил попасть на Черноморское побережье по другой дороге, тоже не повезло — заторы наблюдались и в сторону Анапы и Крымского моста. Особенно тяжело было проехать в районе ст. Анастасиевской — за ней трасса встала в десятикилометровой пробке вплоть до хутора Красный Октябрь . Правда, машины ехали тут быстрее, чем в сторону Джубги — со скоростью 10-20 км/ч. Примерно с такой же скорость продвигались автомобили в районе Нижнебаканской под Новороссийском на протяжении пяти километров.

Небольшие заторы наблюдались по станицей Варениковской, через которую можно попасть в Анапу, на Крымский мост и на Азовское побережье.