Летние пробки. Трафик городов мира

Москва, 9 июня — «Вести. Экономика». Мировой производитель навигаторов — компания TomTom — составил рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в Европе. Этот рейтинг был составлен на основе мониторинга дорог в крупнейших городах мира. В рейтинге приняли участие только города с населением более 800 тыс. человек. Ниже расскажем о 10 городах с самыми загруженными дорогами в мире. 10. Пекин, Китай

Жители Пекина, по данным компании, проводят в пробках 179 часов в год или в среднем 47 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер, когда люди возвращаются домой с работы. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 84%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 72%. Общая протяженность дорог в городе — 22 200 км, при этом на скоростные дороги приходится 1 186 км. В среднем пробки отнимают у жителей Пекина 46% времени, необходимого на дорогу. По сравнению с прошлым годом, это время увеличилось на 8%. 9. Тайнань, Китай

Жители Тайнаня, по данным компании, проводят в пробках 143 часа в год или 37 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Время, необходимое на дорогу, вырастает на 71%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 51%. Общая протяженность дорог в городе — 7 833 км, при этом на скоростные дороги приходится 165 км. Среднее время в пробках отнимает у жителей города 46% от времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. 8. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Жители Рио, по данным компании, проводят в пробках 164 часа в год или 43 минуты в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер, когда люди возвращаются с работы домой. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 81%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 63%. Общая протяженность дорог в городе — 20 211 км, при этом на скоростные дороги приходится 208 км. В среднем пробки отнимают у жителей города 47% времени, необходимого на дорогу. 7. Чэнду, Китай

Жители Чэнду, по данным компании, проводят в пробках 176 часов в год или 46 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 79%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 74%. Общая протяженность дорог в городе — 8 962 км, при этом на скоростные дороги приходится 406 км. В среднем пробки отнимают у жителей Чэнду 47% времени, необходимого на дорогу. По сравнению с прошлым годом, это время увеличилось на 6%. 6. Стамбул, Турция

Жители Стамбула, по данным компании, проводят в пробках 175 часов в год или 46 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 91%%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 63%. Общая протяженность дорог в городе — 18 178 км, при этом на скоростные дороги приходится 387 км. В среднем пробки отнимают у жителей Стамбула 49% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. По сравнению с прошлым годом, это время уменьшилось на 1%. 5. Бухарест, Румыния

Жители Бухареста, по данным компании, проводят в пробках 218 часов в год или 57 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 98%%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 90%. Общая протяженность дорог в городе — 6 435 км, при этом на скоростные дороги приходится 162 км. В среднем пробки отнимают у жителей Бухареста 50% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. По сравнению с прошлым годом, это время выросло на 7% 4. Чунцин, Китай

Жители Чунцина, по данным компании, проводят в пробках 212 часов в год или 55 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 94%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 90%. Общая протяженность дорог в городе — 6 215 км, при этом на скоростные дороги приходится 201 км. В среднем пробки отнимают у жителей Чунцина 52% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. По сравнению с прошлым годом, это время выросло на 14%. 3. Джакарта, Индонезия

Жители Джакарты, по данным компании, проводят в пробках 184 часов в год или 48 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 95%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 63%. Общая протяженность дорог в городе — 42 073 км, при этом на скоростные дороги приходится 963 км. В среднем пробки отнимают у жителей Джакарты 58% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. 2. Бангкок, Таиланд

Жители Бангкока, по данным компании, проводят в пробках 244 часов в год или 64 минуты в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 118%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 91%. Общая протяженность дорог в городе — 40 837 км, при этом на скоростные дороги приходится 650 км. В среднем пробки отнимают у жителей Бангкока 61% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. По сравнению с прошлым годом, это время выросло на 4%. 1. Мехико, Мексика

Жители Мехико, по данным компании, проводят в пробках 227 часов в год или 59 минут в день. Самое загруженное время дня на дорогах — это вечер. Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 101%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 96%. Общая протяженность дорог в городе — 55 419 км, при этом на скоростные дороги приходится 1 050 км. В среднем пробки отнимают у жителей Мехико 66% времени, необходимого на дорогу до пункта назначения. По сравнению с прошлым годом, это время выросло на 7%.