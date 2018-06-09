9 июня ночью в Краснодаре экстренно сел самолет рейсом Москва — Тель-Авив

Причиной вынужденной посадки лайнера стало плохое самочувствие одного из пассажиров

9 июня ночью в Краснодаре экстренно сел самолет рейсом Москва — Тель-Авив.

Это произошло около 03.20. Причиной вынужденного приземление стало ухудшение здоровья одного из пассажиров. В аэропорт приехала бригада скорой помощи и мужчину доставили в больницу,

Самолет Airbus А320 — рейс «Аэрофлота» № 0500 летел из Москвы в Тель-Авив. По словам представителей «Аэрофлота», из-за того, что в аэропорту Краснодара проводили регламентные работы, вылет самолета по месту следования отложили.

Пассажирам в стерильной зоне предоставили питание и обслуживание.

В настоящий момент рейс уже вылетел из Краснодара.