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9 июня ночью в Краснодаре экстренно сел самолет рейсом Москва — Тель-Авив
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9 июня ночью в Краснодаре экстренно сел самолет рейсом Москва — Тель-Авив 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Причиной вынужденной посадки лайнера стало плохое самочувствие одного из пассажиров
9 июня ночью в Краснодаре экстренно сел самолет рейсом Москва — Тель-Авив.
Это произошло около 03.20. Причиной вынужденного приземление стало ухудшение здоровья одного из пассажиров. В аэропорт приехала бригада скорой помощи и мужчину доставили в больницу,
Самолет Airbus А320 — рейс «Аэрофлота» № 0500 летел из Москвы в Тель-Авив. По словам представителей «Аэрофлота», из-за того, что в аэропорту Краснодара проводили регламентные работы, вылет самолета по месту следования отложили.
Пассажирам в стерильной зоне предоставили питание и обслуживание.
В настоящий момент рейс уже вылетел из Краснодара.
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