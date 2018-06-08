Ураган движется на Владимир

Фото с ресурса itd2.mycdn.me Региональное МЧС предупреждает, что в ближайшие несколько часов до Владимирской области доберётся ураган. Неблагоприятные погодные явления продляться вплоть до вечера.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во Владимире и по области ожидается усиление юго-западного ветра. Местами порывы будут достигать 18-ти метров в секунду.

«Неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями», — предупреждает региональное МЧС.