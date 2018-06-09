Сильный пожар произошел на севере Карелии

В поселке Амбарный Лоухского района горел четырех квартирный жилой дом.

Вчера в 14:04 по телефону «01» поступило сообщение о том, что в поселке Амбарный Лоухского района на улице Ленина горит одноэтажный четырех квартирный жилой дом, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но уже к этому моменту часть дома была охвачена огнем. Силы были явно неравными. На подмогу своим коллегам для борьбы с огнем на место происшествия выехали пожарные из поселка Лоухи . Общими усилиями пожар был потушен.

В результате пожара в доме огнем была повреждена одна квартира и веранда с крышей на общей площади 50 квадратных метров. По какой причине произошел этот серьёзный пожар, сейчас устанавливают специалисты,

— рассказал источник.