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Сильный пожар произошел на севере Карелии
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Сильный пожар произошел на севере Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В поселке Амбарный Лоухского района горел четырех квартирный жилой дом.
Вчера в 14:04 по телефону «01» поступило сообщение о том, что в поселке Амбарный Лоухского района на улице Ленина горит одноэтажный четырех квартирный жилой дом, сообщает источник близкий к МЧС по РК.
Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но уже к этому моменту часть дома была охвачена огнем. Силы были явно неравными. На подмогу своим коллегам для борьбы с огнем на место происшествия выехали пожарные из поселка Лоухи. Общими усилиями пожар был потушен.
В результате пожара в доме огнем была повреждена одна квартира и веранда с крышей на общей площади 50 квадратных метров. По какой причине произошел этот серьёзный пожар, сейчас устанавливают специалисты,
— рассказал источник.
По материалам: ptzgovorit.ru
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