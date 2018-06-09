В Челябинске из горящей многоэтажки эвакуировали 30 человек

Челябинске в Ленинском районе вчера, 8 июня, в вечернее время загорелся жилой 16-этажный дом. В вентиляционной шахте произошло возгорание мусора на площади 0,5 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер опасности. «Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, из них семь детей. Еще двоих огнеборцы извлекли из лифта. Они находились в нем в том момент, когда дом был обесточен. В ликвидации пожара было задействовано 45 человек личного состава и 17 единиц спецтехники», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области Предварительная причина возгорания от неосторожного обращения с огнем при курении.