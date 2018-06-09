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Вячеслав Шпорт взял под контроль ситуацию со взрывом в поселке Октябрьский
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Вячеслав Шпорт взял под контроль ситуацию со взрывом в поселке Октябрьский 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Губернатор края Вячеслав Шпорт распорядился оказать властям Ванинского района всю необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва, предположительно бытового газа в жилом доме поселка Октябрьский. Глава региона взял ситуацию с происшествием под личный контроль, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". Напомним, взрыв произошел сегодня в 03.15 местного времени в пятиэтажном доме по улице Космонавтов, 3А. В результате инцидента погиб 89-летний мужчина, еще один жилец дома 63-х лет госпитализирован с ожогами. Из дома эвакуированы 60 человек. Дом, пострадавший от взрыва, — кирпичный, в два подъезда на 36 квартир. Построен в 1980 году. После взрыва в доме возник пожар, который к 06.57 утра был полностью ликвидирован.
«В настоящее время газ, вода и электричество в доме отключены. В поселке развернут пункт временного размещения граждан. В нем находятся три человека. Остальные жильцы временно разместились у родственников. Власти района провели заседание комиссии по ЧС, на котором спланировали дальнейшие действия по обследованию строения и оценке ущерба», — уточнили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления СК России по Хабаровскому краю. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Вячеслав Шпорт выразил соболезнования семье трагически погибшего жителя поселка Октябрьский и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
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