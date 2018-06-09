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В Ростове за ночь сгорели две иномарки
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В Ростове за ночь сгорели две иномарки 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Пожар произошел накануне в 23:24 на улице Киргизской, 12. Огонь охватил «Опель» и «Ниссан», автомобили стояли рядом. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
— Огонь потушили за девять минут. На месте работали семь человек на двух спецмашинах, — сообщили в МЧС по Ростовской области.
В ведомстве отмечают, что пострадавших нет, и напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
В конце мая произошел похожий инцидент. Тогда сгорели две машины за один вечер, но в разных местах города: одно авто на улице Таганрогской, второе — на проспекте Королева.
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