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За сутки в Оренбурге случилось несколько пожаров
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За сутки в Оренбурге случилось несколько пожаров 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сразу несколько выездов совершили спасатели в областном центре 8 июня.
На улице Кичигина около 6 часов вечера завершилась ликвидация возгорания в жилом помещении. Пострадала внутренняя отделка на площади около 20 кв. м. На месте работали 16 человек. Пострадавших нет.
Примерно в это же время пользователи соцсетей сообщили о пожаре в доме по улице Челюскинцев. Очевидцы писали, что для вызволения людей из опасной территории спасатели использовали автолестницы. Официальной информации по данному происшествию от МЧС пока не поступало.
Поздней ночью в поселке Нежинка-2 горели автомобиль и мини-погрузчик. На месте работали 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Пожар распространился на площади 12 кв. м. Пострадавших нет.
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