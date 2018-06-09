За сутки в Оренбурге случилось несколько пожаров

Сразу несколько выездов совершили спасатели в областном центре 8 июня.

На улице Кичигина около 6 часов вечера завершилась ликвидация возгорания в жилом помещении. Пострадала внутренняя отделка на площади около 20 кв. м. На месте работали 16 человек. Пострадавших нет.

Примерно в это же время пользователи соцсетей сообщили о пожаре в доме по улице Челюскинцев. Очевидцы писали, что для вызволения людей из опасной территории спасатели использовали автолестницы. Официальной информации по данному происшествию от МЧС пока не поступало.

Поздней ночью в поселке Нежинка-2 горели автомобиль и мини-погрузчик. На месте работали 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Пожар распространился на площади 12 кв. м. Пострадавших нет.