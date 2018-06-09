В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров

Штормовое предупреждение продлится в Алтайском крае с 9 по 13 июня из-за сложной пожароопасной обстановки.

Синоптики сообщают о 4 классе горимости в западных и южных районах края. Речь идет о 25 районах, а также о городе Славгороде . В свою очередь ГУ МЧС России по краю просит граждан соблюдать требования пожарной безопасности, находясь в лесу.

По данным синоптиков, в регионе 10 и 11 июня пройдут дожди с грозами, в некоторых районах может выпасть град. 10-го числа порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +15+20, днем до +29 градусов. 11 июня в темное время суток передают до +14, дневное — до +28.

12 июня будет без осадков, днем воздух прогреется до +30 градусов.