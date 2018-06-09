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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров
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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Штормовое предупреждение продлится в Алтайском крае с 9 по 13 июня из-за сложной пожароопасной обстановки.
Синоптики сообщают о 4 классе горимости в западных и южных районах края. Речь идет о 25 районах, а также о городе Славгороде. В свою очередь ГУ МЧС России по краю просит граждан соблюдать требования пожарной безопасности, находясь в лесу.
По данным синоптиков, в регионе 10 и 11 июня пройдут дожди с грозами, в некоторых районах может выпасть град. 10-го числа порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +15+20, днем до +29 градусов. 11 июня в темное время суток передают до +14, дневное — до +28.
12 июня будет без осадков, днем воздух прогреется до +30 градусов.
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