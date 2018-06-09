В России увеличилось количество авиакатастроф

Количество авиакатастроф в РФ в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в четыре раза, а гибель людей — в 16 раз.

Как сообщает РИА Новости, в первом квартале этого года в стране зарегистрированы четыре авиационные катастрофы. С начала текущего года в результате авиакатастроф в России погибли 80 человек и еще 85 пострадали (в 2017 году — 5 и 5 соответственно).

Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском ФО (40%).

Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 «Бекас», Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.

Ранее «СП» писала, что пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 найден сгоревшим в лесистой местности в Кыринском районе. Находившиеся на борту три человека смогли спастись и не пострадали.