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В России увеличилось количество авиакатастроф
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В России увеличилось количество авиакатастроф 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Количество авиакатастроф в РФ в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в четыре раза, а гибель людей — в 16 раз.
Как сообщает РИА Новости, в первом квартале этого года в стране зарегистрированы четыре авиационные катастрофы. С начала текущего года в результате авиакатастроф в России погибли 80 человек и еще 85 пострадали (в 2017 году — 5 и 5 соответственно).
Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском ФО (40%).
Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 «Бекас», Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.
Ранее «СП» писала, что пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 найден сгоревшим в лесистой местности в Кыринском районе. Находившиеся на борту три человека смогли спастись и не пострадали.
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